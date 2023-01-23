Депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев показал фрагмент боя в зоне спецоперации

Осенью 2022 года Эдуард Шарафиев подписал краткосрочный контракт с одним из добровольческих батальонов. Фото: скриншот

Депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев в своем телеграм-канале опубликовал кадры боя в зоне спецоперации.

По словам Шарафиева, бой длился более шести часов. Фото: скриншот

По его словам, 19 января бойцы второго батальона ОДШБр "Ветераны" совместно с бригадой "Пятнашка" и свободным корпусом ДНР остановили прорыв противника на Авдеевском направлении. Бой шел несколько часов, позиции были удержаны.

- Противник получил ответный удар и понес большие потери, - отметил Шарафиев.

Напомним, в ноябре 2022 года депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев заявил, что готов принять участие в спецоперации на Украине. Тогда был подписан краткосрочный контракт с одним из добровольческих батальонов, находящихся в зоне СВО.

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