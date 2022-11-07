Депутат Госсовета Татарстана Шарафиев решил отправиться на спецоперацию

Ранее он уже бывал на Донбассе с гуманитарными миссиями. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев заявил, что готов принять участие в спецоперации на Украине. Более того, он уже подписал краткосрочный контракт с одним из добровольческих батальонов, находящихся в зоне СВО.

По слова народного избранника, ранее он уже бывал на Донбассе с гуманитарными миссиями. Теперь же он хочет оказать боевую поддержку землякам.

- Сейчас мы как никогда должны быть едины, чтобы плечом к плечу, отстаивать интересы нашей страны, - написал Шарафиев в своем telegram-канале.

Напомним, ранее «Комсомолка» сообщала, что в рамках частичной мобилизации в республике призвали 13 депутатов. Один из них уже находится в зоне спецоперации.

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