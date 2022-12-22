В Казани поддержку получают более 2,2 тысячи детей участников спецоперации

От абонентской платы и платы за питание в детсадах освобождены 773 родителя. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Казани мерами поддержки охвачены более 2,2 тысячи детей тех, кто на данный момент участвует в спецоперации. Об этом на заседании Штаба по поддержке семей мобилизованных сообщила начальник управления социальной политики Исполкома города Ирина Петрова.

По ее словам, бесплатное двухразовое питание в школах и колледжах получают 1,5 тысячи ребят. От абонентской платы и платы за питание в муниципальных детских садах освобождены 773 родителя. Порядка 1,2 тысячи детям выдали бесплатные проездные билеты, по которым было совершено уже более 24 тысяч поездок.

42 семьи получили бесплатные лекарства и медицинские услуги. Еще 46 семей прошли медосмотры.

Карту "Батыр" получили 1,8 тысячи детей. С ней ребята могут бесплатно посещать 65 учреждений культуры и спорта в городе. Этой услугой они воспользовались уже три тысячи раз.

Отметим, что для поддержки семей мобилизованных казанцы перечислили в фонд «Доброй Казани» более пяти миллионов рублей

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