ПСО «Казань» Равиля Зиганшина могут обанкротить из-за долгов по налогам на 4,7 миллиарда рублей

Соответствующий иск подали в Арбитражный суд Татарстана. Фото: Алексей БУЛАТОВ

У Равиля Зиганшина, а именно у его ПСО «Казань», очередной суд. Компанию требуют признать банкротом, а УФНС хочет, чтобы та, наконец, заплатила в казну в качестве налогов более чем 4,7 миллиарда рублей.

Интересно, что иск о признании детища Зиганшина банкротом подала некогда взаимодействующая с ним ОСК «Ресурс». В этой фирме, к слову, сейчас тоже идут определенные процессы, которые связаны с ее несостоятельностью. Конкурсный управляющий, видимо, пошел ва-банк и требует с ПСО «Казань» свыше 219 миллионов рублей. Хотя обе организации ранее вместе были уличены в фиктивных сделках для уклонения от уплаты налогов – первая компания выступала подрядчиком, а вторая генеральным подрядчиком, сообщает «БИЗНЕС Online».

Но все же требования ОСК «Ресурс», какими они не были, блекнут перед той суммой, которую по мнению УФНС Татарстана ПСО «Казань» на заплатила в качестве налогов. Вместе со всему пенями – это более 4,7 миллиарда рублей.

Напомним, что это не первый раз, когда налоговая требует с ПСО «Казань» уплатить все что причитается в казну государства. Из-за этого в компании даже проводили обыски, а в отношении самого Зиганшина возбуждали уголовное дело. Но, несмотря на то, что речь идет о миллиардах, его даже не поместили под домашний арест. Суд назначил ему залог в 100 миллионов рублей.

Помимо всего этого, фирма Рамиля Зиганшина фигурировала и в сканадале о хищении со стройки космодрома «Восточный».

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