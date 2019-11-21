Власти Татарстана не комментируют обыски в ПСО «Казань» по делу о хищениях со стройки космодрома «Восточный»

После недавнего заявления Президента России Владимира Путина о многомиллионном воровстве при строительстве космодрома «Восточный», следователи снова начали возбуждать уголовные дела. Причем процесс пошел довольно быстро. Так, стало известно, что уже прошли обыски в офисах подрядчика ПСО «Казань», которым руководит уже бывший депутат Госсовета Татарстана Равиль Зиганшин. У следствия есть основания полагать, что, в том числе, через эту компанию по подложным документам были похищена огромная сумма федеральных денег.

В свою очередь, в этот четверг на традиционном брифинге официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова отвечая на вопрос журналистов по поводу происходящего заявила, что компания Равиля Зиганшина ПСО «Казань» негосударственная, поэтому что-либо комментировать или давать оценку обыскам в ее офисах татарстанские власти не могут, да и в принципе в Казанском Кремле не знают сути дела.

Тем временем, в открытой базе должников приставов Татарстана Равиль Зиганшин значится как, наверное, самый крупный должник среди физлиц. Речь идет о иных взысканиях имущественного характера на сумму более 845 миллионов рублей.

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