2018-09-19T19:27:08+03:00
Звезды

Под Казанью Филипп Киркоров стал тамадой на свадьбе

Король российской поп-музыки спел вживую, чего, видимо, не смогла сделать Ани Лорак
Искандер ЯРУЛЛИН
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Появляются все новые подробности свадьбы дочери руководителя ПСО «Казань» Равиля Зиганшина.Появляются все новые подробности свадьбы дочери руководителя ПСО «Казань» Равиля Зиганшина.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Появляются все новые подробности свадьбы Динары и Якова. Дочь руководителя ПСО «Казань» Равиля Зиганшина и племянник бывшего президента и премьер-министра Армении Сержа Саргсяна сыграли свадьбу в прошлые выходные.

Торжество прошло в элитном загородном комплексе под Казанью «Свияжские холмы». Ради праздника с VIP- персонами комплекс на сутки закрылся для обычных посетителей.

Среди звездных гостей на празднике были замечены исполнители - Филипп Киркоров, Ани Лорак, Джа Калиб и артисты продюсерского центра Black Star.

Торжество поразило нескромным размахом даже самых привередливых гостей. Ведущими вечера стали Екатерина Скулкина и Дмитрий Хрусталев.

- Приглашенные артисты вели себя раскрепощено и очень свободно, - рассказывает один из телеоператоров торжества. Четыре человека снимали все происходящее в зале на видеокамеру, откуда трансляция велась на большие экраны.

- Мы с ребятами стояли в курилке у служебного выхода. Вдруг подъехал большой черный автомобиль, из него вышла певица Ани Лорак. Она увидела нас, улыбнулась и помахала рукой, будто мы давно знакомы. Позднее ее агент принес «плюсовку». Мы слышали, какой гонорар ей заплатили за вступление на свадьбе. Называть его не буду. За такие деньги можно было спеть и вживую. А вот Филипп Киркоров не только отработал вживую, но и сфотографировался с гостями и даже с нами - техниками.

При этом король российской поп-музыки на свадьбе попробовал себя в качестве тамады. Он шутил и даже сам провел конкурс. Заплатили ему за это отдельно и сколько – неизвестно. Учитывая гонорары Киркорова, здесь можно действительно лишь гадать.

- Филипп Бедросович вызвал из толпы двоих детей, дал им бумажки, где было написано «За мальчика» и «За девочку» и отправил в толпу гостей - собирать подписи. Когда дети вернулись, он объявил, что гостям надо быть внимательнее и смотреть где они расписываются. Дальше он пошел по списку и в шутку объявлял - под чем расписался каждый гость. Одни поставили свою подпись под обещанием подарить молодоженам дом, другие расписались под яхтой. Все смеялись. Оказывается, он не только отлично поет вживую, выступает абсолютно трезвый, но и отлично шутит, - рассказал «КП-Казань» очевидец.

Король российской поп-музыки исполнил свой хит «Цвет настроения синий», а закончилось свадебное торжество грандиозным салютом.

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