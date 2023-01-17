На федеральном телеканале показали работу волонтеров из Набережных Челнов в Лисичанске

Рустам Гатин работает в ЛНР вместе со своей командой. Фото: Из личного архива героя публикации

Бизнесмен из Набережны Челнов Рустем Гатин вместе со своей командой продолжает работать волонтерами в Лисичанске. Они ежедневно готовят и бесплатно раздают до пяти тысяч порций горячей еды. И все это в полевых условиях. Эту работу и показал федеральный телеканал «Россия-24».

- Мы стараемся делать увеличенные порции. Минимум по полкилограмма каждая, - отметил в эфире Рустам Гатин.

То есть ежедневно волонтеры изготавливают порядка по 2,5 тонны еды. К слову, все продукты для этого в Лисичанск привозят исключительно из Татарстана.

Напомним, как ранее писала КП-Казань, команде Рустама Гатина помогает мэрия Набережных Челнов. Вместе с бизнесменом на полевой кухне работают его земляки, в том числе, имам мечети, автослесарь и даже мастер спорта по боксу.

По словам Гатина, сначала они готовят еду, а потом уже помогают местным жителям чем могут. Для этого они привезли с собой генераторы, бензопилы и топоры.

Напомним, Рустам Гатин известный в Набережных Челнах деятель. Он является автором проекта «Приют Человека», где бесплатно кормят бездомных и нуждающихся, предоставляют им медицинскую и юридическую помощь, а также оказывают услуги парикмахера. За реализацию этого социального проекта Гатин был удостоен благодарности президента Татарстана Рустама Минниханова.

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