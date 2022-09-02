Рустам Гатин получил благодарность от главы Татарстана за создание проекта "Приют человека"

Рустам Гатин является автором проекта "Приют человека" Фото: пресс-служба главы республики

В Казанском Кремле оценили работу общественника Рустама Гатина из Набережных Челнов. В торжественной обстановке за активную благотворительную деятельность ему вручил награду глава Татарстана Рустам Минниханов.

Ее Гатин удостоился за создание проекта "Приют человека", который реализуется при поддержке Фонда "Болгар". Он направлен на помощь бездомным и нуждающимся. Так, идет обеспечение их питанием четыре раза в неделю. Также им предоставляют одежду и медицинскую, юридическую помощь.

При этом, сам Рустам Гатин стоит на раздаче еды, стрижет подопечных и ведет с ними работу по социализации.

Отметим, что все начиналось в 2020 году. Тогда Гатин вместе с единомышленниками подавали бездомным горячие блюда и предоставляли бани. В 2021 году у проекта появился собственный павильон около Органного зала. А в конце июля 2022 года открылся мобильный пункт около стадиона "Строитель".

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