Шамиль Гафаров стал представителем Татарстана в правлении АНО «Рубин»

Состоялось очередное назначение в структуре футбольного клуба Казани. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление о назначении представителя республики в правлении теперь уже не просто футбольного клуба, а автономной некоммерческой организации (АНО) «Рубин».

Согласно документу, данную должность получил заместитель Песошина – руководитель аппарата Кабмина Татарстана Шамиль Гафаров.

Напомним, что «Рубин» стал АНО на прошлой неделе. Новое юридическое лицо было создано постановлением все того же Кабмина Тататарстана, а его учредителем стало Минземимущество республики.

Одновременно с этим у футбольного клуба снова появился попечительский совет, который возглавил новоиспеченный президент «Рубина» - руководитель региональной налоговой Марат Сафиуллин.

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