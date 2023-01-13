В Казани открыли памятник экипажу Пе-2, погибшему в годы Великой отечественной войны

Летательный аппарат был сконструирован Владимиром Петляковым. Фото: пресс-служба министерства по делам молодежи Татарстана

В пятницу, 13 января, на Арском кладбище в Казани открыли памятник экипажу самолета Пе-2, погибшего в годы Великой отечественной войны. Летательный аппарат был сконструирован Владимиром Петляковым, сообщает пресс-служба министерства по делам молодежи Татарстана.

- Благодаря его самолетам, которые выпускались на нашем предприятии, мы вложили значительный вклад в победу над фашизмом, - рассказал председатель первичного профсоюза Казанского авиазавода им. Горбунова Ильшат Ганиев.

Напомним, 12 января 1942 года у самолета Пе-2 отказал один из моторов, и судно столкнулось с землей недалеко от Казанской железной дороги. В катастрофе погибли капитан Федор Овечкин, штурман-лейтенант Михаил Гундоро и стрелок-радист Василий Скребнев.

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