Самолет Ан-24 летел по маршруту Нижневартовск - Бугульма. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Ровно 31 год назад в Бугульме разбился самолет Ан-24. Трагедия, унесшая жизни 41 человека, стала последней авиакатастрофой в истории СССР. В годовщину происшествия рассказываем, что известно о том роковом дне спустя годы, и кто виноват в смерти людей.

Что известно о крушении самолета Ан-24 в Бугульме

Заказной рейс вылетел из Нижневартовска в Бугульму 26 ноября 1991 года. Экипаж был предупрежден о плохих погодных условиях, а именно сильном обледенении и осадках. Однако пилоты пренебрегли рекомендациями и не включили противообледенительную систему крыла и оперения.

Полет до Бугульмы прошел стабильно. Диспетчер разрешил посадку, и пилоты начали снижение судна в сложных метеоусловиях. Экипаж нарушил руководство летной эксплуатации, не включив противообледенительную систему, даже после срабатывании на приборной доске соответствующего сигнала.

Диспетчер за 34 секунды до происшествия, увидел боковое отклонение самолета и дал команду уходить на второй круг. Однако драгоценное время уже было упущено.

Руль высоты из-за обледенения все больше отклонялся, и самолет стал крениться вправо. Экипаж принял решение о заходе на второй круг, но не смог справиться с управлением. В 5 утра на скорости 260 км/ч самолет Ан-24 столкнулся с землей в 800 метрах от взлетно-посадочной полосы аэродрома Бугульмы. Судно полностью разрушилось, но не загорелось.

Погибшие при крушении самолета Ан-24 в Бугульме

На борту находились четыре члена экипажа: командир воздушного судна, второй пилот, бортмеханик и бортпроводник. Вместе с ними летела вахта нефтяников - 37 пассажиров. В результате столкновения самолета с землей никто не выжил.

Причины крушения самолета Ан-24 в Бугульме

Причиной авиакатастрофы назвали ошибку экипажа. Выключенная противообледенительная система привела к обледенению крыла и оперения из-за чего пилоты не смогли справиться с управлением. Почему экипаж пренебрег выполнением рекомендаций – осталось невыясненным. Возможно пилоты неправильно оценили погодные условия, а может быть между членами экипажа отсутствовало должное взаимодействие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Годовщина крушения Boeing 737 в Казани: что известно о трагедии спустя девять лет

Ровно девять лет назад в Казани разбился Boeing 737, погибли 50 человек (подробности)

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram