Так выглядело воздушное судно до крушения. Фото: официальный отчет Межгосударственного авиационного комитета

Ровно девять лет назад, 17 ноября, произошла страшная трагедия - крушение Boeing 737 в Казани. Авиакатастрофа унесла жизни 50 человек, став самой большой трагедией 2013 года. В аэропорту столицы Татарстана установили стелу с именами всех погибших, куда в годовщину крушения приезжают родные и близкие, чтобы возложить цветы. «Комсомольская правда» рассказывает, что известно о том роковом дне спустя годы, и кто виноват в смерти людей.

Хронология крушения Boeing 737 в Казани

Boeing 737 авиакомпании «Татарстан» выполнял регулярный внутренний пассажирский рейс. По расписанию 17 ноября в 14.25 самолет вылетел в Казань из аэропорта Домодедово в Москве. Перед приземлением пилоты приняли решение уйти на второй круг. В 15.23, поднявшись примерно до 700 метров, самолет перешел на пикирование и почти вертикально врезался в землю со скоростью 450 км/час недалеко от взлетно-посадочной полосы.

В результате падения Boeing 737 полностью разрушился и частично сгорел. Шансов выжить не было ни у кого. Пожар тушили девять часов - это было связано с тем, что в образовавшейся при столкновении самолета с землей воронке находилось значительное количество авиационного топлива.

Пожар тушили девять часов. Фото: МЧС Татарстана

Погибшие при крушении Boeing 737 в Казани

На борту самолета находилось 44 пассажира. Среди них – начальник ФСБ Татарстана Александр Антонов, ученый-востоковед Диана Гаджиева, сын главы Татарстана Ирек Минниханов, а также двухкратная чемпионка республики по шахматам Гульнара Рашитова. Вместе с ними также летели граждане Великобритании и Украины.

Управляли самолетом двое пилотов: командир воздушного судна Рустем Салихов и второй пилот Виктор Гуцул. Кроме того, в экипаж входили четыре бортпроводника.

На борту авиалайнера находилась врач-отоларинголог Ольга Морозова. Ее флешка, пострадавшая во время падения самолета, случайно попала в руки журналистов "Комсомольской правды". Ее передали родным в первую годовщину трагедии.

Этим же рейсом летели 87-летние супруги, Абдулла и Мария Сибгатуллины. Они возвращались из поездки к родственниками, и дети их встречали в тот вечер в аэропорту. Но не дождались - семейная пара погибла.

Трагедия унесла жизни двух родных людей спортивного комментатора Романа Скворцова: жену Эллину Скворцову и 11-летнюю падчерицу Дарью Арташину. Роман и Эллина зарегистрировали брак в октябре 2012 года, а после переехали из Казани в Москву. Семейное счастье продлилось недолго. В тот роковой день Эллина и дочь собирались полететь в Казань навестить родственников, но погибли в катастрофе.

- У меня все прекрасно, - незадолго до трагедии опубликовала у себя в соцсетях пост Даша.

Расследование крушения Boeing 737 в Казани

Рухнувший в Казани Boeing 737 был выпущен 1990 году и к моменту катастрофы отлетал 51 547 часов. Авиакомпании «Татарстан» самолет был передан по договору аренды в 2008 году. До этого он эксплуатировался авиакомпаниями Франции, Уганды, Бразилии, Румынии и Болгарии.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) провел собственное расследование, которое длилось два года и завершилось лишь 23 декабря 2015-го. По результатам поведенных работ был сделан вывод, что признаки отказа авиационной техники в последнем полете отсутствовали. Все разрушения и повреждения произошли возникли из-за столкновения с землей и последующего пожара. Оба двигателя самолета были исправны и работоспособны.

МАК заявил, что причиной крушения Boeing 737 в Казани стало отсутствие у экипажа опыта пилотирования самолетов данного типа, а также отсутствие контроля за уровнем подготовки пилотов, что привело к допуску к рейсам неподготовленных людей. В ходе расследования также обнаружили, что не соблюдался режим отдыха и труда летных и кабинных экипажей.

Это все, что осталось от самолета после столкновения с землей и пожара. Фото: официальный отчет Межгосударственного авиационного комитета

По факту падения Boeing 737 возбудили уголовное дело. Главная версия – ошибка пилотирования, во время расследования нашла свое подтверждение. Как оказалось, документы, позволявшие командиру воздушного судна Рустему Салихову управлять самолетом такого типа, действительно, были выданы с нарушениями.

Уголовное преследование в отношении экипажа прекратили в связи с их гибелью в этой авиакатастрофе. Обвинение предъявили также руководству авиакомпании «Татарстан» - экс-гендиректору Валерию Портнову и его заместителю Виктору Фомину по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». В отношении экс-руководителя Управления Росавиации республики Шавката Умарова обвинение было предъявлено по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц». В декабре 2019 года дело передали в Лаишевский районный суд, но спустя несколько дней оно было прекращено из-за истечения срока давности.

В свою очередь авиакомпания «Татарстан» лишилась лицензии и прекратила полеты.

Расшифровка переговоров пилотов и диспетчера

Международный авиационный комитет опубликовал официальный отчет, в котором были проанализированы переговоры пилотов с диспетчером. Расшифровка диалогов между командиром воздушного судна (КВС) и вторым пилотом (2П) показывает, что экипаж не до конца понимал свое местоположение относительно схемы захода на посадку:

КВС: Это че за ерунда?

2П: А, «заворлочу», о, а че дает?

КВС: Что-то непонятно, «заворлочил» его.

2П: 111 и 7, 111 и 7, что? Что это такое?

На запрос диспетчера о готовности к посадке экипаж ответил, что к посадке готов. Данный доклад не соответствовал действительности: самолет находился еще далеко от посадочного курса, на высоте 500 метров. Анализ внутрикабинных переговоров показал, что экипаж понимал этот факт, однако принял решение произвести формальный доклад. Диспетчер, наблюдая на экране радиолокатора явно непосадочное положение самолета, разрешил посадку.

Диспетчер: Татарстан 363, готовность?

КВС: Скажи, что готовы.

2П: Татарстан 363 в глиссаде, шасси выпущены, к посадке готовы.

Диспетчер: Татарстан 363, ветер 220 градусов, 8 метров. Порывы 12, полоса 29, посадку разрешаю.

2П: Посадку разрешили, Татарстан 363.

2П: Что-то непонятно, я не вижу.

КВС: Сейчас, двести семьдесят спустимся.

КВС: Есть, видно что-нибудь, нет?

2П: Пока не вижу. Такое ощущение, что мы…

КВС: Чуть что, уйдем сейчас.

2П: Да, не туда идем.

В итоге второй пилот оценил местоположение самолета как непосадочное и повторил: «Вот она полоса, здесь. Нет. Go around – уходим». Капитан воздушного судна дал команду: «Уходим на второй круг, непосадочное положение». В ответ диспетчер дал указание о наборе высоты 500 метров. Второй пилот переспросил, какую высоту необходимо занять: «Э, набираем 600 метров, правильно? И с Кругом 119 и 4?». Диспетчер повторил указание о наборе высоты 500 метров, и только после этого второй пилот правильно подтвердил полученное указание.

Общее время непрерывных переговоров второго пилота с диспетчером составило около 20 секунд. В дальнейшем, на связь с диспетчером экипаж не выходил.

Ежегодно в день трагедии родные и близкие погибших возлагают к мемориалу цветы. Фото: Правительство Татарстана

Выплаты семьям погибших при крушении Boeing 737-500 в Казани

Рухнувший в Казани самолет был застрахован на 580 миллионов рублей, экипаж — на 100 тысяч рублей каждый. Страховая компания выплатила семьям 44 погибших пассажиров по 2 миллиона рублей.

Родственники членов экипажа решили судиться с авиакомпанией и страховщиком по поводу низких страховых сумм. Всего было подано порядка 50 исков. В результате суд утвердил мировое соглашение, родные жертв трагедии получили выплаты и компенсации.

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