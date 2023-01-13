В Казани улицу 2-ю Газовую официально переименовали в честь погибшего депутата Госдумы Айрата Хайруллина

Хайруллин разбился на вертолете в Татарстане в феврале 2020 года. Фото: Из материалов пресс-служб

Перед годовщиной гибели депутата Госдумы от Татарстана Айрата Хайруллина в честь него в Казани назвали улицу в Приволжском районе Казани. Ранее «Комсомолка» писала о намерении местных властей увековечить таким образом память депутата. Теперь же это сделано официально. Данное решение закреплено в постановлении Исполкома города.

Отметим, что речь идет не о новом или строившимся жилкомплексе, а о центре столицы Татарстана. Так в честь погибшего на вертолете в 2022 году депутата переименовали улицу 2-я Газовая.

К слову, несмотря на то, что во всех интернет-поисковиках вместо нее уже значится наименование: «улица Айрата Хайруллина», дома там официально сохранили свои адресные номера.

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