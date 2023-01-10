Одну из улиц Казани переименуют и назовут в честь погибшего депутата Айрата Хайруллина

7 февраля 2020 года его вертолет потерпел крушение недалеко от Лаишево.
Фото: Алина ГАБДУЛИНА
Стало известно о грядущем переименовании улицы 2-я Газовая в Приволжском районе Казани. Она получит имя Айрата Хайруллина - предпринимателя и депутата Госдумы от Татарстана, который погиб в авиакатастрофе в феврале 2020 года. В тот вечер его вертолет потерпел крушение недалеко от Лаишево.
Рядом с улицей располагается школа №82, которую некогда окончил Хайруллин.
По данным «БИЗНЕС Online», установка каких-либо памятных объектов на улице пока не планируется.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Он умел дружить, любить и заботиться»: в Казани простились с депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным, который погиб в авиакатастрофе
Вертолет народного избранника рухнул на лед реки Кама вечером 7 февраля (подробности)
Пилот вертолета, из-за которого погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин, получил 2,5 года условного лишения свободы
Мужчина полностью признал свою вину (подробности)
Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram