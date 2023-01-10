Одну из улиц Казани переименуют и назовут в честь погибшего депутата Айрата Хайруллина

7 февраля 2020 года его вертолет потерпел крушение недалеко от Лаишево. Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Стало известно о грядущем переименовании улицы 2-я Газовая в Приволжском районе Казани. Она получит имя Айрата Хайруллина - предпринимателя и депутата Госдумы от Татарстана, который погиб в авиакатастрофе в феврале 2020 года. В тот вечер его вертолет потерпел крушение недалеко от Лаишево.

Рядом с улицей располагается школа №82, которую некогда окончил Хайруллин.

По данным «БИЗНЕС Online», установка каких-либо памятных объектов на улице пока не планируется.

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