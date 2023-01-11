Новым министром по делам молодежи Татарстана стал Ринат Садыков

Девять лет он был директором Республиканского центра студенческих трудовых отрядов. Фото: minmol.tatarstan.ru

В среду, 11 января, стало известно о назначении на должность министра по делам молодежи Татарстана 36-летнего Рината Садыкова. Последние дни он был исполняющим обязанности главы ведомства, а до того около полутора лет являлся первым заместителем руководителя.

Напомним, предшественник Садыкова - Тимур Сулейманов - на днях был назначен на должность помощника президента Татарстана. Теперь он руководит региональным отделением российского движения «Движение Первых».

СПРАВКА КП

Ринат Садыков родился 18 марта 1986 года в Казани. В 2008 году он окончил Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет (физика и информатика), в 2014 - Казанский федеральный университет (Президентская программа подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства России), а в 2021 - РАНХиГС при Президенте Российской Федерации («Мастер делового администрирования – Master of Business Administration (МВА)» Института государственной службы и управления). В 2015 году стажировался в Японии.

В 2009 году он был специалистом по работе с молодежью Казанского молодежного центра имени Гайдара, с 2009 по 2018 годы - директором государственного бюджетного учреждения Минмолодежи Татарстан «Республиканский центр студенческих трудовых отрядов», с 2018 года - заместителем главы ведомства, а с 2021 года - первым заместителем главы ведомства.

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