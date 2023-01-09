Министр по делам молодежи Татарстана Тимур Сулейманов стал помощником Минниханова

Сулейманов проработал на мосту министра почти полтора года. Фото: пресс-служба министерства по делам молодежи Татарстана

Стало известно, что министр по делам молодежи Татарстана Тимур Сулейманов стал помощником главы республики Рустама Минниханова и покинул ведомство. Теперь он будет руководить региональным отделением российского движения «Движение Первых», сообщает «Бизнес Online».

Сулейманов проработал в должности главы Минмолодежи региона почти полтора года - с сентября 2021. Кто займет освободившееся место, пока неизвестно.

Напомним, экс-министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов, бывший до Сулейманова, на данный момент является заместителем руководителя Росмолодежи и работает в Москве.

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