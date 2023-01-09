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НовостиОбщество9 января 2023 8:00

Помощник главы Татарстана Тимур Сулейманов рассказал, чем будет заниматься на новой должности

Он стал руководителем регионального отделения российского движения «Движение Первых»
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Министерство по делам молодежи республики чиновник покинул. Фото: minmol.tatarstan.ru

Министерство по делам молодежи республики чиновник покинул. Фото: minmol.tatarstan.ru

Новоиспеченный помощник главы Татарстана Тимур Сулейманов рассказал, чем именно будет заниматься на новой должности. Напомним, ранее сообщалось, что он назначен руководителем регионального отделения российского движения «Движение Первых». Министерство по делам молодежи республики чиновник покинул.

По словам Сулейманова, в ближайшем будущем в каждом районе Татарстана должны появиться отделения «Движения Первых». Там молодым людям будут помогать в формировании систем ценностей. Способствовать обретению подростками сообщества сверстников и наставников, с которым можно обсудить полезную для личного роста информацию, будут специальные кураторы, сообщает «Татар-информ».

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