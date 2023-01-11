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НовостиОбщество11 января 2023 5:43

Жителям Набережных Челнов из-за технического сбоя занизили плату за отопление

Скоро горожанам придут новые квитанции
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Горожанам посоветовали доплатить разницу между двумя квитанциями, чтобы не образовалась задолженность.

Горожанам посоветовали доплатить разницу между двумя квитанциями, чтобы не образовалась задолженность.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители Набережных Челнов в квитанциях за декабрь заметили неправильный расчет платы за отопление. Технический сбой в одной городской управляющей компании привел к занижению начислений.

В ближайшие дни горожане получат новые квитанции. Чтобы не появилась задолженность, энергетики советуют сразу доплатить разницу между прошлым платежом и новой суммой, выставленной к оплате, пишут "Челнинские известия".

Напомним, ранее руководитель Исполкома Набережных Челнов Фарид Салахов назвал коммуналку в городе одной из самых дешевых в Татарстане.

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