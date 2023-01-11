Жителям Набережных Челнов из-за технического сбоя занизили плату за отопление

Горожанам посоветовали доплатить разницу между двумя квитанциями, чтобы не образовалась задолженность. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители Набережных Челнов в квитанциях за декабрь заметили неправильный расчет платы за отопление. Технический сбой в одной городской управляющей компании привел к занижению начислений.

В ближайшие дни горожане получат новые квитанции. Чтобы не появилась задолженность, энергетики советуют сразу доплатить разницу между прошлым платежом и новой суммой, выставленной к оплате, пишут "Челнинские известия".

Напомним, ранее руководитель Исполкома Набережных Челнов Фарид Салахов назвал коммуналку в городе одной из самых дешевых в Татарстане.

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