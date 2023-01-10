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НовостиОбщество10 января 2023 6:42

Жителям Татарстана рассказали, куда жаловаться на высокие начисления за услуги ЖКХ

Для обращений граждан работает горячая линия
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
В январе татарстанцы получили проиндексированные квитанции.

В январе татарстанцы получили проиндексированные квитанции.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 1 декабря 2022 года в Татарстане произошел рост тарифов ЖКХ, и уже в январе местные жители получили проиндексированные квитанции. Первый зампредседателя Госкомитета республики по тарифам Лариса Хабибуллина рассказала, куда обращаться по вопросам начислений.

Сообщения принимаются по горячей линии комитета: 8 (843) 236-36-36. Если вопрос не касается тарифов, то звонящего перенаправят в профильное ведомство, сообщает "Татар-информ".

С жалобами на энергетические услуги, электроснабжение и газ необходимо обращаться в Минпромторг региона; по отоплению, водоснабжению и канализации - в Минстрой региона, а по самим начислениям - в местную Госжилинспекцию.

Напомним, ранее глава Татарстана Рустам Минниханов поручил выяснить, правильно ли людям начисляют плату за отопление зимой. А в министерстве труда республики рассказали о действующих мерах социальной поддержки.

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