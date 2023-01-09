В Набережных Челнах шесть автобусов не вышли на маршруты из-за сильных морозов

их не могут даже затащить в теплый гараж, чтобы отогреть. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В этот понедельник, 9 января, во время сильных морозов в Набережных Челнах на маршрут не смогли выйти шесть автобусов марки НЕФАЗ. При этом их не могут даже затащить в теплый гараж, чтобы отогреть, так как колеса у них на холоде перестали крутиться. Перевозчик подозревает, что во всем может быть виновато топливо

- С пяти часов утра температура воздуха от -34 до -35 градусов. Мы заправились соляркой на одной заправке. Сейчас столкнулись с проблемой - и топливо, можно сказать, превратилось в кашу, - цитирует Сhelny-biz.ru руководителя «Пассажирских перевозок» Николая Тятюшкина.

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