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НовостиОбщество9 января 2023 9:59

В Набережных Челнах шесть автобусов не вышли на маршруты из-за сильных морозов

Перевозчик подозревает, что в этом может быть виновато топливо, которым был заправлен общественный транспорт
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
их не могут даже затащить в теплый гараж, чтобы отогреть.

их не могут даже затащить в теплый гараж, чтобы отогреть.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В этот понедельник, 9 января, во время сильных морозов в Набережных Челнах на маршрут не смогли выйти шесть автобусов марки НЕФАЗ. При этом их не могут даже затащить в теплый гараж, чтобы отогреть, так как колеса у них на холоде перестали крутиться. Перевозчик подозревает, что во всем может быть виновато топливо

- С пяти часов утра температура воздуха от -34 до -35 градусов. Мы заправились соляркой на одной заправке. Сейчас столкнулись с проблемой - и топливо, можно сказать, превратилось в кашу, - цитирует Сhelny-biz.ru руководителя «Пассажирских перевозок» Николая Тятюшкина.

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