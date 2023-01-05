Из-за аномальных морозов до -37 градусов в Татарстане объявили штормовое предупреждение

О грядущей непогоде местных жителей заранее предупреждает Гидрометцентр республики. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ближайшие дни в Татарстане ожидается резкое похолодание. Морозы будут аномальными, а потому на территории республики решено было объявить штормовое предупреждение. Непогода ожидается в период с 6 по 11 января, сообщают в местном Гидрометцентре.

Так, уже в пятницу, 6 числа, среднесуточные температуры воздуха будут на 9-18 градусов ниже нормы. Ночью ожидается от -19 до -24, днем - от -17 до -22.

С 7 по 10 января по ночам столбики термометров будут опускаться до -32, а при прояснениях и вовсе до -37 градусов. Днем же прогнозируется от -23 до -28.

В среду, 11 января, ночью будет от -23 до -28, при прояснениях до -32, а днем - от -14 до -19.

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