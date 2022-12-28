От Казанского авиазавода потребуют уменьшить кабины Ту-214

Дело в том, что число членов экипажа на борту лайнера будет сокращено до двух. Фото: Иван МАКЕЕВ

Стало известно, что от Казанского авиазавода имени Горбунова потребуют уменьшить кабины производимых ими самолетов Ту-214. Дело в том, что число членов экипажа в них будет сокращено до двух, заявил РБК гендиректор авиакомпании «Аэрофлот» Сергей Александровский.

По его словам, компания понимает, что для завода подобная задача не из простых, но она будет настаивать на ее выполнении. Однако, если первые поставки Ту-214 состоятся с большой кабиной, то «Аэрофлот» согласится с этим на время.

Александровский объяснил, что число членов экипажа самолетов решено было сократить из-за отсутствия нужного количества бортмехаников.

Напомним, до 2030 года Казанский авиазавод должен собрать для «Аэрофлота» 40 самолетов Ту-214. Ранее власти Татарстана заявили, что вполне реально выпускать в Казани по 20 подобных лайнеров в год.

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