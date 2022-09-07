Казанский авиазавод должен собрать 40 самолетов Ту-214 для «Аэрофлота» до 2030 года

Соответствующее соглашение подписали Объединенная авиастроительная корпорация и «Аэрофлот». Фото: Иван МАКЕЕВ

Объединенная авиастроительная корпорация и «Аэрофлот» подписали соглашение о лизинге 339 отечественных самолетов, в том числе 40 единиц Ту-214. Последние производятся на Казанском авиационном заводе.

Самолеты должны быть переданы «Аэрофлоту» в период с 2023 по 2030 годы.

- На смену самолетам Boeing и Airbus, которые вряд ли когда-нибудь еще будут поставляться в Россию, придут пассажирские лайнеры отечественного производства. Из 339 самолетов почти 300 – это машины новых поколений МС-21 и «Суперджет». Надежным подспорьем им станет Ту-214 – этот самолет ранее производился для спецзаказчиков и хорошо зарекомендовал себя, - говорит гендиректор Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Напомним, ранее власти Татарстана заявили о том, что вполне реально выпускать в Казани по 20 самолетов Ту-214 в год. Ранее стояла задача по строительству за этот же срок лишь 10 подобных судов.

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