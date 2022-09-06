Правительство Татарстана посчитало реальным выпускать в год по 20 самолетов Ту-214

Данные самолеты собирают на Казанском авиационном заводе. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Татарстане местные власти рассматривают идею о выпуске Казанским авиационным заводом 20 пассажирских самолетов Ту-214 в год, которые могут развивать скорость 850 км/ч. При этом ранее задача стояла по строительству за этот же срок 10 этих судов.

- Это потребует определенных решений, большой работы. Я думаю, все это реально, - прокомментировал инициативу глава Татарстана Рустам Минниханов ТАСС в кулуарах Восточного экономического форума-2022, который в эти дни проходит во Владивостоке.

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