Указ руководителя республики вступил в силу с 26 декабря. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Внесены изменения в состав Комиссии Татарстана по развитию конкуренции. Соответствующий указ подписал глава республики Рустам Минниханов. Документ вступил в силу с 26 декабря.

В состав комиссии включили председателя Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при главе региона Тимура Халикова. Также уточнили наименование должности Алексея Пахомова - гендиректора Ассоциации предприятий и промышленников республики (регионального объединения работодателей).

Напомним, ранее Минниханов внес изменения в состав Экспортного совета Татарстана. Оттуда были выведены Артур Гайнов, Альберт Каримов, Надежда Минаева и Фарид Минигулов.

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