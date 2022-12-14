Глава Татарстана Рустам Минниханов изменил состав Экспортного совета республики

Из состава Экспортного совета были выведены четыре человека. Фото: пресс-служба главы Татарстана

Глава Татарстана Рустам Минниханов внес изменения в состав Экспортного совета республики. Указ об этом вступил в силу 13 декабря и был опубликован на сайте руководителя региона.

Согласно документу, из состава Экспортного совета были выведены Артур Гайнов, Альберт Каримов, Надежда Минаева и Фарид Минигулов. Их места заняли Альбина Гергерт, Олег Коробченко, Евгений Подшивалов и Айрат Сафин.

Напомним, ранее Рустам Минниханов учредил рабочую группу по научно-техническому развитию. В нее вошли 24 чиновника.

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