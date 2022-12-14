Глава Татарстана Рустам Минниханов учредил рабочую группу по научно-техническому развитию

В состав коллегиального органа вошли 24 представителя.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Татарстане учреждена рабочая группа по научно-техническому развитию при Совете при главе республики по образованию и науке. Соответствующее распоряжение подписал руководитель региона Рустам Минниханов.
Рабочая группа создана в целях совершенствования деятельности Совета. Она должна будет обеспечивать согласованные действия участников главных направлений госполитики в сфере научно-технологического развития, а также вырабатывать меры по совершенствованию деятельности участников в этой области.
В состав рабочей группы вошли 24 представителя. Руководителем назначен Асгат Сафаров, а его заместителями – Альберт Гильмутдинов, Рифкат Минниханов и Лейла Фазлеева.
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