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НовостиОбщество14 декабря 2022 11:18

Глава Татарстана Рустам Минниханов учредил рабочую группу по научно-техническому развитию

Она создана в целях совершенствования деятельности в сфере образования и науки
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
В состав коллегиального органа вошли 24 представителя.

В состав коллегиального органа вошли 24 представителя.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Татарстане учреждена рабочая группа по научно-техническому развитию при Совете при главе республики по образованию и науке. Соответствующее распоряжение подписал руководитель региона Рустам Минниханов.

Рабочая группа создана в целях совершенствования деятельности Совета. Она должна будет обеспечивать согласованные действия участников главных направлений госполитики в сфере научно-технологического развития, а также вырабатывать меры по совершенствованию деятельности участников в этой области.

В состав рабочей группы вошли 24 представителя. Руководителем назначен Асгат Сафаров, а его заместителями – Альберт Гильмутдинов, Рифкат Минниханов и Лейла Фазлеева.

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