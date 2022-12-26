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НовостиОбщество26 декабря 2022 14:44

26 декабря в Татарстане возобновила работу ледовая переправа «Аракчино - Верхний Услон»

Ее закрывали из-за непогоды
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Переправа была закрыта в минувшую субботу.

Переправа была закрыта в минувшую субботу.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В этот понедельник, 26 декабря, свою работу возобновила ледовая переправа через реку Волга «Аракчино - Верхний Услон». В минувшую субботу ее закрывали из-за непогоды. Ориентировочно на сутки. Но в итоге прошло два дня.

Отметим, что въезд на данную переправу разрешен только легковым автомобилям весом не более 3,5 тонн. Проезд для них открыт круглосуточно.

Напомним, что в Татарстане также из-за непогды 24 декабря так же была закрыта ледовая переправа через реку Кама «Покровское - Красный Ключ». Там вода вышла на лед. В итоге машины по ней вновь запустили на следующее же утро.

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