Возобновила работу ледовая переправа между Елабужским и Нижнекамским районами

Переправа работает круглосуточно. Фото: Николай Александров

В 6 утра 25 декабря возобновили движение на ледовой переправе по маршруту "село Покровское - поселок Красный Ключ". Проезд между Елабужским и Нижнекамским районами через Каму на время ограничили в субботу, 24 декабря, из-за выхода воды на лед.

Отметим, что ледовая переправа имеет протяженность 700 метров. Движение здесь - двустороннее. Проехать по ней круглосуточно могут автомобили весом не более 3,5 тонн, рассказала пресс-служба ГУ МЧС по региону.

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