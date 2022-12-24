С 10:00 24 декабря временно не работают переправы "Аракчино-Верхний Услон" и "Зеленодольск-Нижние Вязовые". Фото: Николай Александров

Из-за погодных условий в Татарстане приостановили работу двух ледовых переправ. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике.

Так, с 10:00 24 декабря временно не работают переправы "Аракчино-Верхний Услон" и "Зеленодольск-Нижние Вязовые". Ограничение вводится ориентировочно на сутки.

Напомним, на ряде участков федеральной автодороги М-5 "Урал" в Татарстане временно ограничили движение автобусов, такси и грузового транспорта. Это связано с метелью, сильным ветром, обильным снегопадом и ограничением видимости.

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