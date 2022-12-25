В Нижнекамском районе произошло третье смертельное ДТП за субботу

Водитель легкого автомобиля скончался на месте. Фото: Госавтоинспекция Татарстана

В субботу, 24 декабря, на 73 километре трассы "Чистополь-Нижнекамск" в Нижнекамском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Татарстана.

По предварительным данным, водитель Mitsubishi на высокой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем "КАМАЗ". Водитель легковой машины скончался на месте. Обстоятельства аварии уточняются.

Отметим, что это третье смертельное ДТП, произошедшее на трассе в Нижнекамском районе за субботу. Ранее на 80 километре дороги произошло столкновение автомобилей "Нива" и Mitsubishi, а позже в этом же районе столкнулись автомобили "УАЗ" и Toyota.

. Фото: Госавтоинспекция Татарстана

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