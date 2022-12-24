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НовостиПроисшествия24 декабря 2022 9:16

За одно утро в Нижнекамском районе произошло второе смертельное ДТП

Еще три человека получили травмы
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Обстоятельства произошедшего выясняются. Фото: Госавтоинспекция Татарстана

Обстоятельства произошедшего выясняются. Фото: Госавтоинспекция Татарстана

В субботу, 24 декабря, на трассе в Нижнекамском районе произошло еще одно ДТП, где столкнулись автомобили "УАЗ" и Toyota. По предварительным данным, водитель отечественного автомобиля на скорости выехал на встречку.

В результате аварии 66-летний водитель "УАЗа" скончался при доставлении в больницу. Пассажир отечественного машины и два пассажира иномарки получили травмы и были госпитализированы. Обстоятельства произошедшего выясняются, сообщает Госавтоинспекция Татарстана.

Напомним, утром, 24 декабря, в результате ДТП на трассе Татарстана погиб водитель. Еще один человек получил травмы.

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