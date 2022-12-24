В результате ДТП на трассе Татарстана погиб водитель

По предварительным данным, одна из легковушек выехала на встречку. Фото: Госавтоинспекция Татарстана

В субботу, 24 декабря, на 80 километре автодороги "Чистополь-Нижнекамск" в Нижнекамском районе столкнулись автомобили "Нива" и Mitsubishi. По предварительным данным, водитель иномарки на скорости выехал на встречку.

Ударил был такой силы, что водитель "Нивы" скончался на месте ДТП. Пассажир Mitsubishi получил травмы и был госпитализирован. Обстоятельства произошедшего выясняются, сообщает Госавтоинспекция Татарстана.

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