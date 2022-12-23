Полпред Президента в ПФО Игорь Комаров исполнил мечты двух детей из Набережных Челнов

Желания ребят были исполнены в ходе благотворительной акции «Елка желаний». Фото: Михаил ФРОЛОВ

Полпред Президента в ПФО Игорь Комаров исполнил мечту семилетнего Ивана Фадина из Набережных Челнов, открытку которого взял в ходе акции «Елка желаний». Мальчик хотел прокатиться с автогоночной командой «КАМАЗ-мастер».

В итоге Иван побывал на полигоне Вираж НП «КАМАЗ-автоспорт», где ему провели экскурсию и дали прокатиться по скоростной трассе с пилотом Богданом Каримовым.

Подарок от имени Игоря Комарова также получила трехлетняя Алиса Пясковская из татарстанского автограда. Девочка мечтала о большом кукольном домике.

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