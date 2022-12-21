Глава Татарстана Рустам Минниханов принял участие в акции «Елка желаний»

Акция будет продолжаться в республике вплоть до 28 февраля 2023 года.

В среду, 21 декабря, глава Татарстана Рустам Минниханов принял участие во Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

- Каждый год поступает большое количество писем от детей, стараемся исполнять их мечты! И вы тоже присоединяйтесь, до Нового года еще есть время, - написал руководитель республики.

Ранее сообщалось, что первый Президент республики, а ныне Госсоветник региона Минтимер Шаймиев также принял участие в «Елке желаний». Он снял открытки девятилетней Зифы Валиевой и 13-летней Азалии Муртазиной.

«Елке желаний» стартовала в республике 10 ноября. Исполнить мечты детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, могут все желающие. Акция будет продолжаться вплоть до 28 февраля 2023 года.

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