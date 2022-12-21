Первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев принял участие в акции «Елка желаний»

«Елка желаний» - ежегодная Всероссийская благотворительная акция. Фото: shaimiev.tatarstan.ru

В среду, 21 декабря, перед началом XVII съезда Ассоциации «Совет муниципальных образований Татарстана» первый президент республики, а ныне Госсоветник региона Минтимер Шаймиев принял участие во Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Он снял открытки девятилетней Зифы Валиевой и 13-летней Азалии Муртазиной.

Зифа мечтает побывать на казанской президентской елке, а Азалия – попробовать себя в роли кинолога. Шаймиев пообещал в скором времени исполнить эти желания.

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