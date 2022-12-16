Глава Минздрава Татарстана Марат Садыков заявил, что в республике все готово к лечению микста гриппа и коронавируса

В Татарстане сейчас заражаются либо гриппом, либо коронавирусом, а иногда и всем вместе сразу. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В Татарстане изо дня в день наблюдается не только рост заболеваемости ОРВИ и гриппом – эпидпорог превышен на 82,1%, но и коронавирусом – по последним данным ежесуточный прирост составил пять новых случаев.

На данный момент на территории республики люди заражаются либо гриппом, либо коронавирусом или же всем вместе сразу, заявил журналистам 16 декабря глава Минздрава Татарстана Марат Садыков.

По его словам, система регионального здравоохранения готова к новому сезону инфекций, в том числе и к комбинированным заболеваниям. Для этого есть опыт, вакцина, которая также защищает человека и от свиного гриппа, достаточный коечный фонд и необходимый запас всех лекарств.

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