Помимо масочного режима, в регионе ввели и другие ограничения. Фото: Олег УКЛАДОВ

Декабрь 2022 – это не только предновогоднее настроение и время выбирать подарки, но еще, как оказалось, время подъема уровня заболеваемости. И если ранее речь шла только о коронавирусе, на фоне которого остальные инфекции почему-то поблекли, то сейчас в свои права вернулись ОРВИ и грипп. Причем такое ощущение, что эти болезни решили отыграться с лихвой, в том числе и на жителях Татарстана.

На предыдущей отчетной неделе в республике эпидемиологический порог по ОРВИ и гриппу был превышен на 37,7%. Но это, видимо, были еще цветочки. За прошлую неделю – с 5 по 11 декабря, ситуация явно ухудшилась.

- Эпидпорог превышен на 82,1%, - официально сообщили в Роспотребнадзоре Татарстана.

То есть, согласно голой статистике, на 10 тысяч населения за прошлую неделю пришлось 77,7 человека

КТО БОЛЕЕТ ОРВИ И ГРИППОМ В ТАТАРСТАНЕ

Рост заболеваемости наблюдается среди всех возрастных групп. При этом, что касается именно гриппа, то в 92% случаях речь идет именно о штамме А H1N1/2009 (свиной грипп).

В целом же ОРВИ и грипп за последнюю отчетную неделю в Татарстане чаще всего выявляли у взрослого населения (15 лет и старше) – рост более чем в два раза. У детей в возрасте от трех до шести лет заболеваемость выросла на 21,8%, в возрасте от семи до 14 лет – на 17,8%

ЧТО РЕШИЛИ

Имея на руках такие ну совсем не радужные данные, Роспотребнаадзор Татарстана решил в целях снижения интенсивности эпидемического процесса заболеваемости гриппом и ОРВИ ввести на территории республики ограничительные меры. Соответствующее постановление подписала руководитель управления Марина Патяшина.

Согласно документу, в Татарстане запрещается посещение больных в стационарах, причем независимо от их формы собственности. Исключение составляют только случаи, когда родственники обеспечивают уход за тяжелобольными или лежачими пациентами. Также прекращается посещение лиц, находящихся в учреждениях с круглосуточным пребыванием детей и взрослых (образовательных и социального обслуживания независимо от форм собственности).

Мало того, на территории Татарстана вводится обязательный масочный режим для персонала и посетителей медицинских организации независимо от форм собственности и для персонала учреждений с круглосуточным пребыванием детей и взрослых. При этом пациентам находящимся в данных учреждениях будут все также в обязательном порядке два раза в день измерять температуру тела. Это нужно для выявления болезни на ранней стадии.

В то же время, согласно постановлению Роспотребнаадзора Татарстана, в республике усиливается режим текущей дезинфекции с использованием средств вирулицидного действия. Тут, прежде всего, имеются в виду медицинские, образовательные и социальные учреждениях с круглосуточным пребыванием людей, а также общественный транспорт.

Отметили в Роспотребнадзоре Татарстана и условия, когда в детсадах и школах из-за ОРВИ и гриппа прекращать занятия. Так, учебный процесс приостанавливается, если в классе или группе по причине болезни отсутствует 20% или более детей

К слову, по последним заявлениям Минобразования республики, на территории региона сейчас из-за гриппа и ОРВИ не закрыта ни одна из школ.

- Ежедневный утренний медицинский фильтр в регионе проходят 483 921 школьник и 32 012 учителей. На разобщение выведены 142 класса в 48 школах, - рассказали в ведомстве.

Там также отметили, что на разобщение ученики выводятся, если в классе не менее 20% детей заболели гриппом или ОРВИ.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram