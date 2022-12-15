Помимо масочного режима, в регионе ввели и другие ограничения.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Декабрь 2022 – это не только предновогоднее настроение и время выбирать подарки, но еще, как оказалось, время подъема уровня заболеваемости. И если ранее речь шла только о коронавирусе, на фоне которого остальные инфекции почему-то поблекли, то сейчас в свои права вернулись ОРВИ и грипп. Причем такое ощущение, что эти болезни решили отыграться с лихвой, в том числе и на жителях Татарстана.
На предыдущей отчетной неделе в республике эпидемиологический порог по ОРВИ и гриппу был превышен на 37,7%. Но это, видимо, были еще цветочки. За прошлую неделю – с 5 по 11 декабря, ситуация явно ухудшилась.
- Эпидпорог превышен на 82,1%, - официально сообщили в Роспотребнадзоре Татарстана.
То есть, согласно голой статистике, на 10 тысяч населения за прошлую неделю пришлось 77,7 человека
Рост заболеваемости наблюдается среди всех возрастных групп. При этом, что касается именно гриппа, то в 92% случаях речь идет именно о штамме А H1N1/2009 (свиной грипп).
В целом же ОРВИ и грипп за последнюю отчетную неделю в Татарстане чаще всего выявляли у взрослого населения (15 лет и старше) – рост более чем в два раза. У детей в возрасте от трех до шести лет заболеваемость выросла на 21,8%, в возрасте от семи до 14 лет – на 17,8%
ЧТО РЕШИЛИ
Имея на руках такие ну совсем не радужные данные, Роспотребнаадзор Татарстана решил в целях снижения интенсивности эпидемического процесса заболеваемости гриппом и ОРВИ ввести на территории республики ограничительные меры. Соответствующее постановление подписала руководитель управления Марина Патяшина.
Согласно документу, в Татарстане запрещается посещение больных в стационарах, причем независимо от их формы собственности. Исключение составляют только случаи, когда родственники обеспечивают уход за тяжелобольными или лежачими пациентами. Также прекращается посещение лиц, находящихся в учреждениях с круглосуточным пребыванием детей и взрослых (образовательных и социального обслуживания независимо от форм собственности).
Мало того, на территории Татарстана вводится обязательный масочный режим для персонала и посетителей медицинских организации независимо от форм собственности и для персонала учреждений с круглосуточным пребыванием детей и взрослых. При этом пациентам находящимся в данных учреждениях будут все также в обязательном порядке два раза в день измерять температуру тела. Это нужно для выявления болезни на ранней стадии.
В то же время, согласно постановлению Роспотребнаадзора Татарстана, в республике усиливается режим текущей дезинфекции с использованием средств вирулицидного действия. Тут, прежде всего, имеются в виду медицинские, образовательные и социальные учреждениях с круглосуточным пребыванием людей, а также общественный транспорт.
Отметили в Роспотребнадзоре Татарстана и условия, когда в детсадах и школах из-за ОРВИ и гриппа прекращать занятия. Так, учебный процесс приостанавливается, если в классе или группе по причине болезни отсутствует 20% или более детей
К слову, по последним заявлениям Минобразования республики, на территории региона сейчас из-за гриппа и ОРВИ не закрыта ни одна из школ.
- Ежедневный утренний медицинский фильтр в регионе проходят 483 921 школьник и 32 012 учителей. На разобщение выведены 142 класса в 48 школах, - рассказали в ведомстве.
Там также отметили, что на разобщение ученики выводятся, если в классе не менее 20% детей заболели гриппом или ОРВИ.
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