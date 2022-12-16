В Татарстане растет число новых случаев COVID-19, за сутки выявили еще 108

Госпитализация накануне потребовалась 20 зараженным. Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки в Татарстане выявили 108 новых случаев COVID-19, госпитализировали 20 зараженных и выписали 94 переболевших вирусом человек. Такие цифры в пятницу, 16 декабря, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с болезнью. Отметим, что, по его данным, число выявляемых новых случаев заражения в республике растет. Так, по сравнению с прошлыми отчетными сутками прирост составил пять случаев.

Всего с начала пандемии COVID-19 в Татарстане подтвердился уже у 191 956 человек, 188 866 из которых выздоровели, а 2 008 - скончались. По последним данным, коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 составляет 3,9%.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за превышения эпидпорога по гриппу и ОРВИ на 82,1% ввели обязательный масочный режим и ряд других ограничений.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram