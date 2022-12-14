Специалисты рекомендуют местным жителям соблюдать меры по профилактике заболеваний. Фото: Мария ЛЕНЦ

За неделю уровень заболеваемости гриппом в Татарстане вырос на 39% по сравнению с прошлой. За семь дней в республике выявили 123 случая гриппа А (H1N1)-2009, шесть случаев гриппа В, а также два случая гриппа А нетипируемого, сообщает Роспотребнадзор региона.

С начала 2022 года в Татарстана зарегистрировали 28,9 тысячи случаев ОРВИ и гриппа. В связи с этим специалисты рекомендуют местным жителям соблюдать меры по профилактике заболеваний.

Отметим, что первыми признаками гриппа являются резкий подъем температуры, сухой кашель и першение в горле. Также болезнь может сопровождаться болью в мышцах, насморком и головной болью. При ОРВИ же общие симптомы выражены слабо, температура тела нормальная. Обычно заболевание начинается с насморка, чихания и заложенности носа.

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