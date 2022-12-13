Главный эпидемиолог Татарстана рассказал об опасностях гриппа и способах борьбы с ним

При первых признаках симптомов болезни важно незамедлительно обратиться к врачу. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Татарстане зафиксировали подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. В связи с этим главный эпидемиолог Минздрава республики Дмитрий Лопушов напомнил местным жителям об опасностях вируса и о том, как уберечь от него здоровье.

По словам специалиста, которые приводят «Казанские ведомости», в этом сезоне преобладает грипп H1N1, называемый также свиным. Заразиться им можно, например, во время общения. Чтобы избежать этого, Лопушов советует пройти вакцинацию. В республике имеются препараты «Совигрипп» и «Ультрикс».

Чаще всего заражению гриппом подвержены дети, беременные женщины и лица, перенесшие коронавирус и имеющие хронические заболевания легких и сердечно-сосудистой системы. При первых признаках симптомов болезни важно незамедлительно обратиться к врачу.

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