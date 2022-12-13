Татарстан поднялся в рейтинге регионов по числу привитых от гриппа граждан на 12 позиций

Общий процент вакцинированных по России составляет 51,3%. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Татарстан поднялся в рейтинге регионов России по числу привитых от гриппа на 12 позиций и теперь располагается на 66 месте. Соответствующие данные опубликовал Роспотребнадзор страны.

По данным на 12 декабря, в Татарстане от привита почти половина населения – 46,8%. Еще неделю назад регион занимал 78 место в рейтинге с в 44,7%.

Отметим, что в целом по России общий процент вакцинированных составляет 51,3%.

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