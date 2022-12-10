Минниханов заявил о распространении вирусных инфекций в Татарстане

Минздраву региона поручено обеспечить готовность медучреждений к лечению больных. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители Татарстана в последнее время все чаще болеют коронавирусом, ОРВИ и гриппом. Глава республики Рустам Минниханов не оставил этот факт без внимания и заявил о распространении в регионе вирусных инфекций.

По его словам, рост случаев COVID-19 за неделю составил 14%, а ОРВИ и гриппа - 25%

- Минздраву необходимо обеспечить готовность медицинских организаций к приему, диагностике и лечению больных, продолжить вакцинацию, - заявил Минниханов на совещании в Доме правительства Татарстана.

После он отметил необходимость проведения фильтров в школах, вузах и на предприятиях, а также соблюдения местными жителями мер профилактики болезней.

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