В Татарстане объяснили, какие преимущества даст плательщикам Единый налоговый счет

Деньги с Единого налогового счета будут автоматически списываться в день оплаты налогов. Фото: Мария ЛЕНЦ

Руководитель Управления Федеральной налоговой службы Татарстана Марат Сафиуллин объяснил, какие преимущества даст налогоплательщикам Единый налоговый счет. По его словам, данный счет станет для граждан своеобразным авансовым кошельком, в котором можно будет хранить определенную сумму. Деньги оттуда будут автоматически списываться в день оплаты налогов.

Все задолженности налогоплательщика будут считаться одним долгом, и пени станут начислять именно на общую сумму.

Отметим, что Единый налоговый счет начнет работать в России с начала 2023 года. Уведомления по налогам будут приходить единым платежом 28 числа каждого месяца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С начала года объем налоговых начислений в Татарстане вырос на 7,4%

Местным жителям направили порядка 2,3 миллиона уведомлений о необходимости уплаты различных пошлин (подробнее)

Лидерами по уплате налогов с начала года стали Нижнекамский, Алексеевский и Чистопольский районы

В аутсайдерах же находится Лаишевский район (подробнее)

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram