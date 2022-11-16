С начала года объем налоговых начислений в Татарстане вырос на 7,4%

Специалисты связывают это с увеличением в регионе количества собственников земли, квартир и машин. Фото: Олег ЗОЛОТО

С начала 2022 года объем налоговых начислений в Татарстане вырос на 7,4% или 600 миллионов рублей. Местным жителям было направлено порядка 2,3 миллиона уведомлений о необходимости уплаты различных пошлин на общую сумму в 8,7 миллиарда рублей. Такие цифры в ходе брифинга озвучил руководитель УФНС по республике Марат Сафиуллин.

По его словам, рост связан с увеличением количества собственников земли, квартир и машин.

Напомним, ранее сообщалось, что лидерами по уплате налогов с начала года стали Нижнекамский, Алексеевский и Чистопольский районы. А аутсайдерах - Лаишевский район.

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