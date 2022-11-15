Лидерами по уплате налогов с начала года стали Нижнекамский, Алексеевский и Чистопольский районы

Речь идет об уплате имущественных налогов. Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным с начала 2022 года, лидерами по уплате имущественных налогов в Татарстане являются сельские поселения в Нижнекамском, Алексеевском и Чистопольском районах. Об этом стало известно в ходе брифинга с участием сотрудников УФНС по республике.

А вот меньше всего налогов в казну поступило от жителей Лаишевского района. Руководитель Управления Марат Сафиуллин считает, что этот показатель зависит непосредственно от работы местных властей и информированности граждан.

Напомним, физлица должны уплатить налоги до 1 декабря. Ранее сообщалось, что с начала года одни только казанцы уже заплатили более 1,4 миллиарда рублей.

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