Благоустройство территории у «Тюбетей Tower» в Татарстане завершат до конца года

Строительство башни планируют завершить к середине 2023 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Территорию для смотровой башни «Тюбетей Tower» в Тетюшском районе планируют благоустроить к концу текущего 2022 года. Сам объект же должен быть возведен к к середине 2023 года. Об этом журналистам заявил председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.

Вокруг будущей башни среди прочего появятся амфитеатр для мероприятий, кафе и тропинки для прогулок. Кроме того, там отремонтируют автомобильную дорогу. По словам Иванова, на реализацию проекта потратят около 700 миллионов рублей. Большая часть этих средств - 58% - выделены из федерального бюджета, а оставшиеся деньги - из регионального.

Напомним, смотровая башня «Тюбетей Tower» появится на выезде из Тетюш по улице Северная. Сначала объект планировали построить в Казани, но городские власти отказались от этой идеи.

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