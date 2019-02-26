В Казани хотят построить башню «Тюбетей Tower» за 350 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 12:14 2019-02-26T12:33:34+03:00

Высота здания, которое будет иметь форму татарского национального головного убора, пока неизвестна

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В этот вторник на брифинге в Кабмине Татарстана руководитель республиканского Агентства инвестиционного развития Талия Минуллина сообщила журналистам о планах возведения в Казани башни «Тюбетей Tower». Высота здания, которое будет иметь форму татарского национального головного убора, пока неизвестна. Сообщается только, что построено оно будет за счет инвесторов – 350 миллионов рублей. Место для нового туристического объекта уже выбрано. Башня разместится около стадиона «Казань Арена».

Для жителей и гостей города в «Тюбетей Tower» оборудуют смотровую площадку на 120 квадратных метров. Также в здании разместят сувенирные магазины и кафе.

По словам Миннулиной, сейчас в Казани нет ни одной смотровой башни, а из-за определенных ограничений будущая «Тюбетей Tower» не должна быть выше Казанского Кремля.

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ИСТОЧНИК KP.RU