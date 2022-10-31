В татарстанский маршрут "Волжской тропы" войдет тетюшский "Тюбетей Tower"

В Тетюшах "Тюбетей Tower" планируют возвести до конца 2022 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Смотровая башня "Тюбетей Tower", которая должна быть построена в Тетюшах, войдет в татарстанский маршрут "Волжской тропы". Утверждается, что объект станет одной из точек притяжения туристов.

Проект поможет развить ценность природных территорий и культурно-исторических сооружений, а также сформировать новый формат активности, сообщает Дирекции по развитию природных территорий и экотуризма Института развития городов Татарстана.

Отметим, "Тюбетей Tower" планируют возвести до конца текущего года. Объект появится на выезде из города по улице Северная. Его строительство ведется в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Сначала "Тюбетей Tower" хотели построить в Казани, но после власти города отказались от этого. Автор идеи Рашид Габдуллин назвал ситуацию со сменой инвестора неэтичной. По его словам, людей пытаются ввести в заблуждение, выдавая за башню объект, который будет в несколько раз меньше заявленного изначально.

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