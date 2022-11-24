В бывшее здание театра «Мастеровые» в Набережных Челнах переехала филармония

Ранее «филармония-цирк» располагалась в жилом доме в 22 комплексе. Фото: nabchelny.ru

Здание в Набережных Челнах, в котором до переезда находился театр «Мастеровые», заняла городская филармония. Однако, по данным chelny-biz, учреждение несколько раз меняло название и некогда даже было цирком. Ранее оно располагалось в жилом доме в 22 комплексе

Основной деятельностью директора филармонии Галины Бамбуровой, по данным системы «Контур Фокус», является деятельность в области исполнительских искусств. Но также она занимается розничной торговлей, предоставлением прочих мест для временного проживания и обеспечением питанием в вагонах-ресторанах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

У драмтеатра «Мастеровые» в Набережных Челнах неизвестные повредили статую

Возможно, правда, и то, что трещина появилась сама по себе - из-за погоды (подробности)

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram